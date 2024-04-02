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وزارة الزراعة والغابات تفتح أبوابها للجمهور يومى 6 و7 أبريل

02 أبريل 2024, 08:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 2 - روما - تقتح وزارة الزراعة والغابات الإيطالية أبوابها يومى السبت 6 والأحد 7 أبريل للجمهور الذى يرغب فى تذوق التراث الفنى لما يسمى قصر الزراعة الذى أقبم عام 1913 .

ومن بين تحف القصر اللوحات الجدارية للغرف والنقوش البارزة ونوافذ من الأرت نوفو وغير ذلك الكثير.

وللعام الثانى على التوالى تنذم الوزارة الى مبادرة "اوبن هاوس روما" التى توفر جولات ارشادية ميدانية بمعرفة متطوعين ومسئولين كبار.

وبهذه المناسبة قال وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا ان تلك الزيارات ستكون فرصة ثمينة لتذكر الدور المركزى للزراعة فى التراث الثقافى الإيطالى والتعرف على الأعمال الفنية المحفوظة بمقر الوزارة والمكتبة التاريخية الوطنية للزراعة بمجلداتها التى لا تقدر بثمن والتى تشهد على العلاقة العميقة بين الفن والثقافة والزراعة (أنسامد).

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