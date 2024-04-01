إيطاليا: افتتاح المتاحف بمناسبة عيد الفصح

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أن المتاحف والمعارض والمناطق والمتنزهات الأثرية الحكومية ستظل مفتوحة خلال عطلة عيد الفصح للسماح لجميع الزوار بالاستمتاع بالجمال الفني والمتحفي والمناظر الطبيعية والثقافية في إيطاليا.وصرح وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو : لقد انتهى العصر الذي كان يجد فيه المواطنون والسياح الإيطاليون المتاحف مغلقة في عيد الفصح، مضيفا : وهذا العام، كما في 2023، تبذل وزارة الثقافة قصارى جهدها لضمان فتح المواقع الثقافية حتى خلال عطلة عيد الفصح.وتابع : تعد متاحفنا، مثل المتنزهات الأثرية، أماكن مركزية في جغرافية الهوية الإيطالية، كما تمثل الثقافة أحد العوامل التي ترتبط بشكل واضح بنوعية حياة المواطنين، فضلا عن كونها نقطة جذب للعديد من السياح الذين قرروا قضاء عطلة عيد الفصح معنا فى إيطاليا. (أنسامد).

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