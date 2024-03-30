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عشرون مليون مسافر في أبريل لعطلة عيد الفصح والربيع

30 مارس 2024, 07:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 30 - روما - كشف مرصد السياحة أن عشرة ملايين إيطالي مستعدون للسفر لقضاء عطلة عيد الفصح، من بينهم اثنين مليون شخص لم يقرروا بعد السفر بسبب الطقس غير المستقر، لكنهم مستعدون لحزم حقائبهم.

ويخطط 8 ملايين ونصف مليون آخرين للقيام برحلة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في 25 أبريل، وذلك وفقا لمرصد السياحة التابع للاتحاد الإيطالي العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر بالتعاون مع مؤسسة (SWG) لأبحاث السوق.

يختار الإيطاليون الذين يسافرون لقضاء عيد الفصح، إيطاليا في 85% من الحالات، بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار، أي 350 يورو للشخص الواحد.

في الشهر الماضي، قام الكثيرون بمراجعة برامج تنقلاتهم وتنظيم عطلات أقصر بالقرب من المنزل. في الواقع، ارتفع عدد أولئك الذين سيقضون ليلتين في الوجهة السياحية المفضلة بنسبة 12 نقطة مئوية، وهم يشكلون 61% ممن يشاركون في الاستطلاع.

وارتفع عدد الإيطالين الذين سيسافرون للخارج من 11% إلى 15%، واختاروا إسبانيا وفرنسا والنمسا كوجهاتهم الرئيسية، بغض النظر عن عدد ليالي المبيت المقررة.

وتستحوذ الوجهات البحرية على النصيب الأكبر في تفضيلات المسافرين بنسبة 25%، تليها المدن الفنية المختارة بنسبة 21% والجبال بنسبة 15%. (أنسامد).

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