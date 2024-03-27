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شركة مطار روما تطلق خدمة التسوق عبر الإنترنت في فيوميتشينو

27 مارس 2024, 09:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 27 - روما - أطلقت شركة مطار روما خدمة تسوق جديدة عبر الإنترنت للمسافرين في مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما.

يتيح برنامج "شوب آند فلاي" للمسافرين الحجز مقدمًا لأكثر من 9000 منتج معفى من الرسوم الجمركية على موقع شركة مطار روما وجمعها ودفع ثمنها مباشرة في المطار عند الوصول.

ويحق للمسافرين الذين يستخدمون الخدمة الجديدة عبر الإنترنت الحصول على خصم 10% أيضًا.

وقالت ماريلينا بلاسي، الرئيس التجاري لشركة مطار روما: "إننا نسعى باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا بشكل كامل".

وأضافت: "ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نعتبر أنه من الضروري ضمان تجربة رقمية سلسة خاصة خلال مرحلة ما قبل الرحلة، عندما يتفاعل الركاب مع خدمات مثل التسوق وتناول الطعام".

في وقت سابق من هذا الشهر، تم ترشيح مطار فيوميتشينو كأفضل مركز أوروبي لجودة الخدمات المقدمة للركاب من قبل مجلس المطارات الدولي، وذلك للسنة السابعة على التوالي. (أنسامد).

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