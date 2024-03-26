نحو 10.5 مليون إيطالي يسافرون خلال عطلة عيد الفصح

(أنسامد) - مارس 26 - روما - من المقرر أن يسافر حوالي 10.5 مليون إيطالي خلال عطلة عيد الفصح المقبلة وفقًا لمسح أجرته مؤسسة تنظيم المشاريع الرئيسية في قطاع السياحة والإقامة في إيطاليا "فيدرالبيرجي".ومن بين المشاركين، 92% قالوا أنهم سيبقون في إيطاليا بينما اختار 8% السفر إلى الخارج.وذكر المسح أن ما يقرب من ثلث (32.5%) المصطافين المقيمين في إيطاليا سيتوجهون إلى شاطئ البحر، تليها المدن الفنية (28.9%)، والجبال (21.8%)، والبحيرات (3.4%) والمنتجعات الصحية (2.5%).بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج، ستجذب العواصم الأوروبية الكبرى نصيب الأسد من المصطافين (74.4٪)، تليها الرحلات البحرية (10.2٪) ثم المواقع الساحلية (6.3٪).وسيستمر متوسط العطلة 3.6 ليلة بمتوسط إنفاق للفرد بما في ذلك النقل والإقامة والطعام والترفيه يبلغ 371 يورو.وبشكل عام، من المتوقع أن يصل حجم مبيعات السياحة في عطلة عيد الفصح إلى 3.9 مليار يورو. (أنسامد).

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