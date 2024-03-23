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معرض عن غورتشينو في المتاحف الملكية في تورينو

23 مارس 2024, 08:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 23 - روما - تستضيف المتاحف الملكية في تورينو اعتبارا من 23 مارس الجاري، معرضا يضم أكثر من مائة عمل قادمة من أكثر من 30 متحفا ومجموعة فنية لا تتناول فنانا واحدا فحسب، بل عالم الفن في القرن السابع عشر.

يقام المعرض بعنوان "غورتشينو ... مهنة الرسام"، ويستمر حتى 28 يوليو، ويقدم في 10 أقسام أعمال أحد الشخصيات الرئيسية في المشهد الفني في ذلك الوقت بالإضافة إلى أعمال فنانين من عصره.

تقول أناماريا بافا، أمينة المعرض مع غيلسومينا سبيوني : لم نرغب في إقامة معرض فردي فحسب، بل أردنا التأكد من أن غورتشينو أصبح صوتا سرديا يروي قصة مهنة الفنان في القرن السابع عشر، وحياته اليومية، وكيف تشكل، والأشخاص الذين يتردد عليهم، والشبكة التي أحاطت به.

يُعرض أيضًا عملان من مجموعات خاصة وأعمال لفنانين معاصرين مثل جويدو ريني وكاراتشي ودومينيكينو. (أنسامد).

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