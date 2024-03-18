عرض هرم إيفرست فى ميلانو فى اسبوع التصميم

(أنسامد) - مارس 18 - روما - تستضيف ساحة مدينة لومبارديا هرم أيفرست فى الفترة من 16 الى 21 أبريل القادم فى اسبوع التصميم فى ميلانو حيث سيكون الهرم مرئياً لجميع سكان ميلانو.وكان قد تم انشاؤه لتغطية مرصد بيراميد وهو مركز البحث العلمى الإيطالى الذى يقع على ارتفاع اكثر من 5000 متر على الجانب النيبالى من جبل إيفرست .ويعتبر الهرم عبارة عن تركيب بمساحة 17x17x11 وسيتم عرض 3 كتل جليدية تمثل الانهار الجليدية الثلاثة فى جبال الالب والهيمالايا: الجليد النظيف والجليد المتأثر بالسواد والجليد المغطى بالحطام الصخرى.وسيصاحب العرض حملات توعية عن نشاط علم الجليد الحضرى لرفع وعى الزائرين حول زيادة ذوبان الانهار الجليدية بسبب التغيرات المناخية المستمرة وسيكون لديهم الانطباع كانهم موجودون داخل الظاهرة.وسيتم بعد ذلك نقل المنشأة الى نيبال لتغطية مختبر مرصد بيراميد الذى افتتح عام 1990 لمنح مجتمع البحث العلمى فرصة فريدة لدراسة البيئة والمناخوعلم وظائف الاعضاء البشرية والجيولوجيا . (أنسامد).

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