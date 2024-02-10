سياحة الكرنفالات تحقق إيرادات بمليار يورو

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - تسجل سياحة الكرنفالات في إيطاليا حجم إيرادات يصل لمليار يورو، وذلك وفقا لمسح أجراه الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول السياحة والتجارة.ويشارك في الفاعليات التي تشهدها سياحة الكرنفالات، ثمانية ملايين شخص، منهم مليونان ونصف المليون سائح سيقضون الليل بعيدا عن منازلهم، في مرافق فندقية وغير فندقية.ومن المتوقع أن يصل عدد السائحين الأجانب إلى مليون سائح، والذين سيتمتعون برؤية العروض الفريدة والأصيلة وزيارة المدن والقرى الفنية.في المتوسط، ستكون مدة إقامة السياح الإيطاليين والأجانب الذين يعشقون سياحة الكرنفالات يومين للفرد، مما سيحقق نتائج إيجابية كبيرة في قطاعات المطاعم وتقديم الطعام والنبيذ والحرف اليدوية.بدأ برنامج الكرنفالات في الأول من فبراير بكرنفال الأطفال في بينالي البندقية، وسيختتم فاعلياته في فياريدجو يوم السبت 24 فبراير. (أنسامد).

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