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إيطاليا : ارتفاع الرحلات السياحية بين يناير ومارس

05 فبراير 2024, 10:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - بعد عودة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة - على الرغم من إلغاء أكثر من 300 ألف رحلة في اللحظة الأخيرة بسبب مرض الأنفلونزا - يبدو أن الطلب على السياحة عند الإيطاليين سيصمد عام 2024 أيضًا، وإن كان ذلك مع تنظيم إجازات قصيرة، مقسمة إلى العديد من رحلات المغادرة وأقل تركيزا على التواريخ الرئيسية.

جاء ذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مرصد السياحة بالاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية بالتعاون مع معهد SWG للأبحاث عن الربع الأول من عام 2024.

في الواقع، سيسافر 13 مليون إيطالي في الفترة بين يناير ومارس، لقضاء إجازة واحدة أو أكثر بإجمالي 20.6 مليون رحلة مغادرة، مع انتشار الرحلات القصيرة التي ستمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي الرحلات.

سيختار أكثر من نصف المسافرين المبيت في الأماكن السياحية المفضلة ومرافق الإقامة لقضاء إجازة لمدة 7 أيام أو أكثر. يظل الفندق هو الإختيار الأول (بالنسبة لشخصين من كل 10 إيطاليين)، يليه محل إقامة ثاني أو ضيافة الأصدقاء والأقارب، وهو أختيار مفضل في جميع الاحتمالات أيضًا لاعتبارات الميزانية.

أما بالنسبة للوجهات المفضلة، فبالنسبة للإجازات القصيرة، تتصدر المدن والأماكن الفنية اختيارات المسافرين بنسبة 38%، بينما تأتي الجبال في المركز الثاني، مرة أخرى بعد المدن الكبرى، للإقامات متوسطة المدة من 3 إلى 5 ليال. (أنسامد).

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