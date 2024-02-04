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إيطاليا تتصدر التصنيف الأوروبي الجديد للسمعة السياحية

04 فبراير 2024, 07:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 4 - روما - أعلنت شركة ديموسكوبيكا لأبحاث السوق يوم السبت، أن إيطاليا تتصدر التصنيف الجديد للسمعة السياحية كوجهة سياحية أوروبية، لكنها تحتاج إلى تحسين استخدامها المؤسسي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي إيطاليا على رأس مؤشر سمعة السياحة الأوروبية الجديد عند 109.1 نقطة، تليها إسبانيا عند 105.3 نقطة وألمانيا عند 101.6 نقطة.

تحتل البلاد المرتبة الأولى في ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات تستخدمها ديموسكوبيكا في التصنيف، وهي وجهة البحث عبر الإنترنت، والشعبية وثقة "تريب ادفايزر"، والثانية في تقييمها لنظام الإقامة.

ومع ذلك، فقد تراجعت إلى المركز الخامس في تصنيف السمعة الاجتماعية، خلف إسبانيا والبرتغال واليونان وألمانيا، بسبب الاستخدام غير الكافي لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجلس السياحة الوطني الإيطالي ENIT وItalia.it.

وصرح رافائيل ريو، رئيس ديموسكوبيكا: "تسلط الدراسة الضوء على حاجة إيطاليا إلى مواءمة نفسها مع استراتيجيات منافسيها الأوروبيين الرئيسيين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ إجراءات أكثر حسما للترويج لعرض السياحة الإيطالي".

وأشادت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي بالنتائج لكنها قالت إنها "ليست كافية".

وقالت لوكالة أنسا: "يجب أن نطمح إلى جعل إيطاليا قادرة على تقديم أفضل عرض سياحي من حيث الثراء والعمق والجودة، لذلك فهي ليست الوجهة الأكثر جاذبية على الإنترنت فحسب، بل هي أيضًا الوجهة التي يتم اختيارها أكثر".

وتابعت الوزيرة "باختصار، يجب علينا مواصلة السير على طريق بناء مقترحات سياحية عالية الجودة وتعزيز سمعة العلامة التجارية"، مضيفة أن مركز السياحة الرقمية الجديد قيد التطوير سيكون جزءا هاما من هذه العملية".

الصورة: وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي. (أنسامد).

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