توسكانا تفوز بالأوسكار الإيطالي لسياحة الدراجات

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - بمناسبة اليوم العالمى للدراجات، فازت منطقة توسكانا بجائزة الأوسكار الإيطالية لسياحة ركوب الدراجات.



وتمنح الجائزة في نسختها الثامنة إلى "الطرق الخضراء" للمناطق الإيطالية التي تميزت بإهتمامها بالسياحة البطيئة.



وتهدف الجائزة إلى تحفيز الحكومات المحلية الإيطالية على تعزيز مساراتها وتشجيع الاستثمارات في سياحة الدراجات ولا سيما في القرى الصغيرة.



وعلى رأس القائمة ، توجد توسكانا مع مسار دورة بوتشيني، مسار الدورة الأول الذي تم ضبطه على الموسيقى: بين لوكا وفيرسيليا، إذ تسمح اللافتات بالوصول، عبر رمز الاستجابة السريعة، إلى المرافقة الموسيقية أثناء الرحلة والاستماع إلى سيمفونيات بوتشيني.



وقد فازت صقلية بالمركز الثاني وفينيتو بالمركز الثالث .



وقد منحت جائزة الصحافة والاتصال إلى إميليا رومانيا لطريق فود فالى.ولأول مرة تم منح جائزة إلى وجهة أجنبية "جائزة الطريق الأخضر الإيطالي 2023 " إلى جزيرة جران كناريا في اسبانيا. (أنسامد).





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