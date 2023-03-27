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  3. إيطاليا : ارتفاع إيرادات ضريبة الإقامة السياحية العام الجاري

إيطاليا : ارتفاع إيرادات ضريبة الإقامة السياحية العام الجاري

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 27 - روما - في عام 2023، من المتوقع أن تصل إيرادات ضريبة الإقامة السياحية الايطالية على المستوى الوطني إلى 678 مليون يورو، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بالعام الماضي عندما سجلت 619 مليون يورو، بزيادة 135.4% مقارنة بعام 2021 الذي كان لا يزال متأثرا بوباء كورونا.

وكانت إيرادات ضريبة الإقامة السياحية قد بلغت 622 مليون يورو في عام 2019، وذلك وفقا لمرصد "جي اف سي"الوطني الذي أوضح أن السائحين يدفعون هذه الضريبة في 1011 بلدة، بالإضافة إلى مناطق ترينتو وبولزانو.

من بين الوجهات التي تُدفع فيها الضريبة لأول مرة، مدينة باري (التي من المتوقع أن تجمع حوالي 2 مليون يورو)، وتارانتو وكازيرتا وتارفيزيو وكاستيجليون فيورنتينو وأوفادا وماندوريا.

بعد عامين من تعليقها، سيتم إعادة تفعيل الضريبة في مدينة تشيفيتانوفا ماركي، بينما سيتم تطبيقها أيضًا لأول مرة في فورتي دي مارمي لفترة الصيف، بعد أن تم إدخالها في عام 2020، لكنها ظلت معلقة حتى هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وصرح ماسيمو فيروتسي مدير المرصد الوطني قائلا : في عام 2023، سيستمر تطور الوضع المتعلق بالضريبة السياحية، منوها أن هناك العديد من البلديات التي ستطبق ضريبة السياحة لأول مرة في العام الحالي، بالإضافة إلى الإدارات البلدية التي قررت إعادة تفعيلها بعد سنوات من التعليق. (أنسامد).

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