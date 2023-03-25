إيطاليا : الفنادق تفتح أبوابها أمام النساء ضحايا العنف
تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع بعنوان (هنا، أنتِ لست وحدك). وصرحت دانييلا سانتانشي قائلة إن العنف ضد المرأة يزداد سوءًا كل يوم، وغالبًا ما تحدث الانتهاكات داخل الأسرة.
تهدف المبادرة لاستضافة هؤلاء النساء في الفنادق بعد تعافيهن لمنحهن فترة من الاسترخاء ومساعدتهن على العودة إلى الحياة الطبيعية.
ومن جانبها، قالت يوجينيا روكيلا، إن الحكومة متحدة ولديها رغبة مشتركة في معالجة هذه المشكلة.
وقد اشترك ما يقرب من 1000 فندق في إيطاليا بالفعل في هذه المبادرة، التي توفر إقامة للنساء وأطفالهن تتراوح بين 3 و7 أيام.
(أنسامد).