معرض فازيني من 25 مارس إلى 2 يوليو

(أنسامد) - مارس 21 - روما - يقام في الفترة من 25 مارس إلى 2 يوليو معرضاً للفنان الايطالي بريكلي فازيني(نحات الريح) في متحف كارلو بيلوتي في روما.



ويضم المعرض مجموعة مختارة من المنحوتات والرسومات للفنان الذي أطلق عليه الشاعر جوزيبي انجاريتى اسم "نحات الريح".



يُعد بريكلي فازيني، الذي توفي في روما عام 1987، أحد أرقى الأمثلة على الفن المقدس في القرن العشرين.



يمثل توقه للجمال نقطة تحول في البحث التشكيلي الذي يترجم النص المقدس للكتاب المقدس إلى حوار بين الإيمان والفن.



واشتهر الفنان بفضل الشاعر ماريو ريفوسيتشي الذي قدمه إلى دوائر الفنانين الرومان العظماء مثل مافاي وسكيبيوني ومازاكوراتي وصاحبة المعرض آنا ليتيسيا بيشي بلانت التي أعطت فنه انعطافة تعبيريًا ومعادًا للبلاغة. (أنسامد).





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