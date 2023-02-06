إيطاليا تستعيد 14 قطعة أثرية من الولايات المتحدة

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - قررت الولايات المتحدة إعادة 14 قطعة أثرية لإيطاليا بالتعاون بين إدارة حماية التراث الثقافي الإيطالية ومكتب المدعي العام في نيويورك وإدارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وذلك عقب اجتماع عقد في 2 فبراير 2023، في نيويورك، في مقر مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن.



كانت هذه القطع الأثرية تم بيعها من قبل كبار المهربين الدوليين، قبل أن تعود لإيطاليا بفضل جهود إدارة حماية التراث الثقافي.



تنتمى هذه القطع الأثرية، التي ستبقى في نيويورك في انتظار إعادتها الي ايطاليا بواسطة بعثة دبلوماسية، إلى الحضارة الرومانية واليونانية. ويعود تاريخها للفترة بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.



وبلغت قيمة هذه القطع الأثرية، وهي ذات قيمة تاريخية وثقافية كبيرة لا تقدر بثمن، ما لا يقل عن 3 ملايين دولار.



تقرر إعادة القطع الأثرية بفضل التعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، وهو مجال حققت فيه إدارة حماية التراث الثقافي ومكتب المدعي العام في نيويورك تعاونًا لا مثيل له في العالم. (أنسامد).



