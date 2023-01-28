احتفالا بالمئوية الثانية، المتحف المصري في تورينو بشكل جديد

(أنسامد) - يناير 28 - روما - احتفالا بالمئوية الثانية على إنشائه في عام 1824، يقدم المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية شكلا ومسارا جديدين، ضمن مشروع يعبر عن تراث المدينة ويهدف لتقديم شكل جديد للزائرين.



وسيكون المسار الجديد للمتحف أكثر سهولة وشمولية، مع إنشاء ساحة تحمل اسم "الساحة المصرية"، وهي ساحة مغطاة على بعد خطوات قليلة من ساحة كارينيانو القريبة، والمفتوحة مجانًا للمواطنين والسائحين.



ومن ردهة المتحف ومن خلال مستويين، سيكون من الممكن الوصول بحرية وبغض النظر عن مسار المتحف، إلى معبد إليسيا الذي تبرعت به مصر لإيطاليا في عام 1970 تقديراً لمساهمة إيطاليا في إنقاذ معابد النوبة بعد بناء سد أسوان.



فاز مكتب متروبوليتان للهندسة المعمارية بمسابقة التصميم الدولية لمشروع المتحف المصري 2024، والذي سيعمل على توسيع وتجديد الفناء الداخلي لمتحف كوليجيو دي نوبيلي وسيعيد تنظيم المساحات. تبلغ تكلفة المشروع 12.5 مليون يورو. (أنسامد).



