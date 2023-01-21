إيطاليا : متحف أوفيزي يستقبل أربعة ملايين زائر العام الماضي

(أنسامد) - يناير 21 - روما - قال متحف أوفيزي في مدينة فلورنسا الإيطالية، إنه استقبل أكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2022، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعدد الزائرين الذين استقبلهم المتحف في عام 2021.



ويمثل هذا العدد أكثر من ضعف عدد الزائرين (1.7 مليون زائر) الذين استقبلهم مجمع أوفيزي في عام 2021، الذي يضم متحف أوفيزي وقصر بيتي وحدائق بوبولي.



ومع ذلك، لا يزال عدد الزوار أقل بنحو 300 ألف زائر مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي سبق بدء تفشي فيروس كورونا، عندما سجل عدد زائري المجمع رقما قياسيا بلغ 4.4 مليون زائر.



كما سجل المجمع عائدات قياسية بلغت 35 مليون يورو في عام 2022، منها نحو مليوني يورو من معارض تم تنظيمها في الخارج. (أنسامد).



