إيطاليا : متحف أوفيزي يستقبل أربعة ملايين زائر العام الماضي

وزير الدفاع : إيطاليا لن تتخلى عن أوكرانيا
وزير فرنسي : العلاقات الإيطالية الفرنسية ممتازة
نابولي تستضيف منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي في 25 يناير
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الطقس السيئ على الساحل الليغوري
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق