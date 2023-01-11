إيطاليا : متحف أوفيزي يرفع أسعار التذاكر

(أنسامد) - يناير 11 - روما - أعلن متحف أوفيزي في مدينة فلورنسا الإيطالية، رفع سعر تذكرة الدخول إليه خلال موسم الذروة من 20 إلى 25 يورو، موضحا أن القرار يهدف لتغطية الارتفاع الذي تشهده فواتير الطاقة والبناء.



ومن المقرر أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس القادم، وسيظل ساريًا طوال موسم الذروة الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر.



وقالت إدارة متحف أوفيزي، إن رفع أسعار تذاكر الزيارة الفردية هذه سيتحملها بشكل خاص السياح الأجانب.



وأوضحت إدارة المتحف، أنه تم إقرار تذاكر منخفضة السعر للزائرين الذين يرغبون في زيارة المتحف في الفترة الصباحية، بين الساعة الثامنة والربع صباحا والساعة التاسعة إلا خمس دقائق، حيث سيدفعون 19 يورو فقط للتذكرة الواحدة.



ولم تشهد أسعار تذاكر الزيارة بعيدا عن موسم الذورة أي تغيير، حيث ظلت عند 15 يورو.



وبرر وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجوليانو، قرار رفع أسعار التذاكر قائلا "من الصواب التحرك وفقا للمعايير الأوروبية".



(أنسامد).



