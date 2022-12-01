إيطاليا: برج بيزا المائل في "حالة ممتازة"

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - كشفت وكالة حماية التراث المحلية الإيطالية أن برج بيزا المائل يتمتع "بحالة ممتازة"، موضحة أن الفحص الأخير أظهر أن الموقع الأثري آمن، وذلك بعد 21 عاما للتدخل لإعادة البرج قليلا عكس ميله، في عام 2001.



وأوضحت أوبرا بريمازيالي بيسانا، "بالنظر إلى مريض يبلغ من العمر 850 عاما، (في إشارة إلى برج بيزا)، ويميل بحوالي 5 أمتار وهبوط يزيد عن 3 أمتار، فإن الحالة الصحية لبرج بيزا المائل، ممتازة".



وقال مجموعة من الباحثين الذين يراقبون هذا النصب في توسكانا، مؤخرا أن نصب بيزا الأسطوري مستقر، وفقد شيئا بسيطا من ميله.



وفقد البرج ما يقرب من 4 سم من ميله في العشرين عاما الماضية، وأصبح في وضع أفضل مما توقعته لجنة دولية بين عامي 1993 و2001، بقيادة ميشيل جاميولكوفسكي، والتي خططت ونسقت أعمال التدخل في 2001.



كما أوضح نونزيانتي سكويليا، أستاذ الجيوتقنية بجامعة بيزا الذي يتعاون مع مجموعة المراقبة للبرج أن الميل قد انخفض بفضل أعمال التثبيت جنبا إلى جنب مع "التذبذبات التي تتفاوت الآن بمعدل نصف ملليمتر في السنة".



ويعتقد مسؤولون إيطاليون أن البرج سيتم تقويمه يوما ما بفضل الهندسة الحديثة. (أنسامد).



