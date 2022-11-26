أكثر من 36 ألف زائر لمعرض روما للفن الحديث والمعاصر

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - استقبل معرض "Roma Arte in Nuvola"، المعرض الدولي للفن الحديث والمعاصر الذي أُقيم في العاصمة الإيطالية روما مؤخرا، أكثر من 36000 زائر في دورته الثانية ، مع زيادة قوية في عدد الزائرين مقارنة بالنسخة الأولى من المعرض.



وصرح أليساندرو نيقوزيا، المدير العام للمعرض : تُظهر النتائج غير العادية لدورة هذا العام أن الطريق أصبح ممهدا الآن، وتؤكد الفوز بالرهان الكبير الذي تم القيام به العام الماضي.



وأضاف : يعتبر معرض "Roma Arte in Nuvola"، الذي شهد عرض فني عالي الجودة، اليوم حدثا قادرا على دعم "الشخصية الفنية" للعاصمة، وكذلك شخصية وسط وجنوب إيطاليا ، مما يعزز من هويتها خارج الحدود الوطنية.



وشهد المعرض مشاركة 140 صالة عرض وطنية ودولية، في عرض فني ثقافي رفيع المستوى مع أكثر من 15 مشروعًا خاصًا، بما في ذلك معارض كبيرة وأعمال فنية وعروض ومؤتمرات حظيت بتقدير كبير من الجمهور، وخاصة الشباب. (أنسامد).



