خريطة رقمية غامرة تحكي قصة القرن الرابع عشر في بادوفا

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - يقام في مدينة بادوفا في شمال ايطاليا في الفترة من 3 نوفمبر الي 5 ديسمبر القادم عرض ثلاثي الابعاد بعنوان "رحلة بين روعة الماضي والحاضر"على شاشة ضخمة معلقة في قصر ديلا راجيوني يحكي قصة القرن الرابع عشر أو ما يعرف باسم العصر الذهبي لبادوفا.



ويبلغ طول شاشة العرض وهي من القماش 82 متر وعرضها 27 متر بارتفاع 40 متر وتتميز بسقف خشبي على شكل سفينة مقلوبة.



ويعتبر العرض رحلة تاريخية على مر القرون بدئاً من تاسيس المبنى حتي الحريق الرهيب الذي دمره في عام 1420.



وتقدم العروض باستخدام الوسائط المتعددة والأضواء والمؤثرات المرئية والموسيقي والألوان والتي حولت الاطارات واللوحات الدارية للصالون إلى 333 نافذة.



وسيتم تنظيم رقصة ايقاعية للأشهر والفصول والأبراج السماوية لمدة 20 دقيقة. (أنسامد).



