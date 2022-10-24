إيطاليا : معرض للنحات جيانفرانكو ميجياتو في بيزا

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - تستضيف مدينة بيزا الإيطالية، معرضا للنحات الإيطالي جيانفرانكو ميجياتو بعنوان "نفحة الشكل"، وذلك بعد المعرض الذي أقيم في الربيع الماضي في كنيسة سانتا ماريا ديلا سبينا.



يقام المعرض في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 4 ديسمبر، حيث يقدم 14 تمثالًا كبيرًا من أعمال جيانفرانكو ميجياتو في المركز التاريخي، بالإضافة إلى مساحة داخل كنيسة سبينا مع 11 عملاً اخر متوسط ;;الحجم.



ولد ميجياتو (61 عامًا) في مدينة البندقية، وهو فنان مشهور عالميًا شارك في العديد من المعارض والفاعليات في إيطاليا والخارج منذ عام 1998. في عامي 2011 و2013 تمت دعوته إلى بينالي البندقية في الأجنحة الوطنية، ومنذ عام 2017 تناول القضايا العلمية والاجتماعية من خلال معارض في الأماكن العامة. (أنسامد).



