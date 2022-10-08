إيطاليا : بولونيا تستضيف معرضا لفنانين من عصر النهضة

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - تستضيف مدينة بولونيا الإيطالية معرضا لأعمال الفنان رفائيلو والرسام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو والرسام والمهندس المعماري الإيطالي دوناتو برامانتي في متحف الفن الوطنى في الفترة من 8 أكتوبر إلى 5 فبراير.



يضم المعرض، الذي يقام بعنوان " يوليوس الثاني ورفائيلو"، بهذه المناسبة قسما بالكامل مخصص لفن عصر النهضة مع مسار جديد يستكشف رحلة الفن في بولونيا.



كانت بولونيا، مع مدينة فيرارا القريبة، تعتمد في ذلك الوقت على فنانين ذوي قيمة كبيرة، من بينهم فرانشيسكو ديل كوسا وإركول دي روبرتي ولورينزو كوستا من بين فنانين من فيرارا عملوا في المدينة، إلى جانب فنانين من بولونيا، مثل فرانشيسكو فرانسيا وأميكو أسبيرتيني الذين شاركوا في أعمال مهمة. (أنسامد).



