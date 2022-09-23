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عودة أيام التراث ... ألف احتفالية إيطالية
    (أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - تعود يومي 25 و26 سبتمبر الحالي احتفالات أيام التراث الأوروبي، وتدور هذا العام حول موضوع "الاستدامة" .

    و يتزامن معها ألف احتفالية في المتاحف والمراكز الثقافية في جميع أنحاء البلاد.

    وبهذه المناسبة، أعلن وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، عن فتح خاص ل 200 متحف في البلاد بسعر رمزي 1 يورو .

    وقال الوزير " إنها فرصة فريدة لمشاهدة التراث الثقافي الإيطالي في إطاره الأوروبي وفهمه ومعرفة قيمته التأسيسية لهويتنا".

    وسيكون هناك مرشدين لمصاحبة الزوار في هذه الجولات بالاضافة الي توفير قراءات موجهة للأطفال لتعريفهم بتراث بلدهم. (أنسامد).

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