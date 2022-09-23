عودة أيام التراث ... ألف احتفالية إيطالية

إيطاليا تسجل 120،057 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19
بحث التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا
الإمارات:"فن" تطلق أول مسلسل خيال علمي عربي بالرسوم المتحركة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مهرجان البندقية:كاترين دونوف تسلم طبيب الاعصاب اللبناني طوني ناضر جائزة "عالم أفضل" لالتزامه الانساني
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ