مونوبولي:عودة المهرجان الدولي للفنون و التصوير الفوتوغرافي

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - يقام في الفترة من 10 سبتمبر الحالي الي الاول من نوفمبر المهرجان الدولي للفنون و التصوير الفوتوغرافي " فيست" في مدينة مونوبولي في اقليم باري يجنوب إيطاليا.



سيقام في اطار النسخة السابعة من المهرجان 32 معرضًا.



. من بين ضيوف الحديث ستيفانو برونزيني (رئيس جامعة باري ألدو مورو) ، ماركو ترونشيتي بروفيرا (مجموعة أد بيريلي).



سيستضيف المهرجان أعمال بعض أشهر الفنانين من جنسيات مختلفة: هولندا ، إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الهند ، تركيا ، ألمانيا ، أوكرانيا ، روسيا ، بلجيكا ، وغيرها. (أنسامد).



