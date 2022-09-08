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مونوبولي:عودة المهرجان الدولي للفنون و التصوير الفوتوغرافي
    (أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - يقام في الفترة من 10 سبتمبر الحالي الي الاول من نوفمبر المهرجان الدولي للفنون و التصوير الفوتوغرافي " فيست" في مدينة مونوبولي في اقليم باري يجنوب إيطاليا.

    سيقام في اطار النسخة السابعة من المهرجان 32 معرضًا.

    . من بين ضيوف الحديث ستيفانو برونزيني (رئيس جامعة باري ألدو مورو) ، ماركو ترونشيتي بروفيرا (مجموعة أد بيريلي).

    سيستضيف المهرجان أعمال بعض أشهر الفنانين من جنسيات مختلفة: هولندا ، إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الهند ، تركيا ، ألمانيا ، أوكرانيا ، روسيا ، بلجيكا ، وغيرها. (أنسامد).

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