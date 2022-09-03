إيطاليا : دخول مجاني للمتاحف يوم الأحد 4 أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - سيصبح الدخول مجانيا لمتاحف إنتيسا سان باولو يوم الأحد 4 أكتوبر، في إطار مبادرة وزارة الثقافة التي تتيح دخولا مجانيا إلى متاحف الدولة في أيام الأحد الأولى من كل شهر.



على وجه الخصوص، سيفتح متحف "غاليري إيطاليا" في تورينو أبوابه في أخر أيام الزيارة للمعارض التي شهدت افتتاح المقر الجديد، والتي ستكون متاحة أمام الجمهور حتى 4 سبتمبر.



ويشهد الزوار أيضا معرض تحت عنوان "رحلة إلى الطبيعة المتغيرة"، وهو عبارة عن تحقيق للمصور الصحفي باولو بيليجرين حول العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية، بالإضافة إلى معرض يضم 80 صورة مأخوذة من أرشيف إنتيسا سان باولو، بعد الحرب العالمية الثانية وازدهار فترة الستينيات حتى الهبوط على القمر.



يضم متحف "غاليري إيطاليا" أيضا الأرشيف العام لانتيسا سان باولو، مع حوالي 7 ملايين صورة تم التقاطها في الفترة من الثلاثينيات إلى التسعينيات من قبل إحدى وكالات التصوير الصحفي الإيطالية الرئيسية. (أنسامد).



