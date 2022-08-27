معرض فوتوغرافي حول أعمال الفنان الإيطالي ألبرتو سوردي

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - يستضيف متحف موباك للمناظر الطبيعية في كولورنو، بمقاطعة بارما الإيطالية، معرض فوتوغرافي حول أعمال الفنان والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي ألبرتو سوردي في الفترة من 26 أغسطس وحتى 6 نوفمبر القادم.



ويقدم المعرض صورة عن أعمال وشخصيات ألبرتو سوردي التي ظهرت في أفلامه، حيث يصبح جون واين بالنسبة لعامة الناس راعي بقر، وبيتر سلرز مفوض شرطة مرتبك، بغض النظر عن الشخصيات الأخرى التي يجسدونها.



من ناحية أخرى، قيل عن ألبرتو سوردي، إنه قدم في العديد من أفلامه الحدود الأنثروبولوجية، من الخوف إلى الانتهازية. لفهم كل هذا، يثبت التصوير الفوتوغرافي أنه وسيلة فعالة للغاية لإبراز الإيماءات والمواقف والتصرفات التي يجب تفسيرها.



سيكون دخول المعرض مجاني أيام السبت والأحد، حيث سيقدم مجموعة من الصور التي تم التقاطها من أفلامه. يقام المعرض بالشراكة مع مهرجان ColornoPhotoLife، وهو مهرجان للتصوير الفوتوغرافي سيقدم في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر برنامج غني بالمعارض وورش العمل والفاعليات. (أنسامد).



