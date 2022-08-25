عودة تمثال العذراء مع طفلها للعرض في كوليماجيو

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - أعيد تمثال العذراء التي تحمل طفلها والمنسوب إلى ساتورنينو جاتي للعرض إلى الجمهور بعد ترميمه وإعادة وضعه على قاعدة مضادة للزلازل داخل بازيليك سانتا ماريا دي كوليماجيو.



تم الاحتفاظ بالمنحوتة منذ عام 2009 في المتحف الوطني في أبروتسو الذي روج وأشرف على ترميمها، وتم استخراج هذا التمثال، وهو أحد أثمن أعمال عصر النهضة الإيطالية، من الركام ونقله من البازيليكا في أعقاب زلزال 6 أبريل 2009.



تم إجراء الترميم المعقد للعمل المصنوع من الطين متعدد الألوان والمذهب الذي ظهر في عام 1506، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الآثار والفنون الجميلة.



وشمل الترميم إزالة الدهانات وإعادة تعديلها وكذلك ملء الشقوق كما قامت بلدية لاكويلا بتمويل انشاء قاعدة مقاومة للزلازل لضمان مستويات كافية من الأمان والحماية في حالة حدوث زلازل ولإتاحة التحسين الكامل للعمل الفني المنسوب إلى رسام ونحات في القرن السادس عشر. (أنسامد).



