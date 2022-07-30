إيطاليا : فتح كاتدرائية فيرارا بعد ثلاثة أعوام من الإغلاق

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - سيتم إعادة فتح كاتدرائية فيرارا، بمدينة فيرارا، في إقليم إميليا رومانيا الإيطالي جزئيًا على الأقل بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، بعد ثلاثة أعوام من الإغلاق، من خلال مسار عرض داخلي مخصص لأعمال الترميم الأخيرة والاكتشافات التي تمت في الثامن عشر.



سيعيد المشروع في الواقع فتح أبواب الكاتدرائية للوصول إلى مساحاتها الكلية، بالتزامن مع استمرار أعمال الترميم، لتصبح أوسع تدريجياً.



تم إغلاق الكاتدرائية منذ ثلاثة أعوام. وقال رئيس الأساقفة جيان كارلو بيريجو : من خلال هذا المعرض المخصص ل"موقع أعمال ترميم الكاتدرائية"، سيكون من الممكن إعادة فتحها جزئيًا على الأقل.



سيوضح المعرض الأنشطة الرئيسية لترميم أعمدة القرن الثامن عشر داخل المبنى من الناحية الإنشائية والفنية. سيكون من الممكن بعد ذلك استكشاف تيجان الأعمدة التي تعود للعصور الوسطى، والتي تم اكتشافها بفضل أعمال التنظيف والترميم.



سوف يتم عرض فيلم مدته حوالي 15 دقيقة عند استقبال الزوار عند مدخل المعرض، ليضع الكاتدرائية في سياق النسيج الحضري لفيرارا. كما سيتم عرض أربعة تماثيل نصفية من الطين البرونزي صنعها النحات ألفونسو لومباردي. (أنسامد).



