إيطاليا : العديد من المشاركات في معرض أرتيسيما للفن المعاصر

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - يشارك 174 معرضًا من 28 دولة و 4 قارات في النسخة التاسعة والعشرين من معرض "أرتيسيما" Artissima الدولي للفن المعاصر، في مدينة تورينو الإيطالية، وهو المعرض الوحيد في إيطاليا المخصص حصريًا للفن المعاصر.



وسيقام العرض في الفترة من الجمعة 4 نوفمبر إلى الأحد 6 نوفمبر، حيث سيتناول القسم الرئيسي الحوار والمساحات الفنية والإصدارات، بالإضافة إلى الأقسام الثلاثة حول الرسومات والحاضر والعودة إلى المستقبل.



تلقي النسخة التاسعة والعشرون من المعرض في تورينو الضوء على قوة الشبكة الإيطالية والدولية للمعرض، والتي نشرت نشاطها البحثي والاستكشافي على مستوى العالم، لمواصلة تقديم تجربة استكشافية لهواة جمع التحف ومشغلي المتاحف مع صالات العرض وأفضل الفنانين من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا. (أنسامد).



