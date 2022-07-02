المتحف المصري في تورينو يستعد للاحتفال بالمئوية الثانية

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - يبدأ المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية الطريق نحو الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية على افتتاح المتحف، والذي سيغير معالمه في عام 2024 .



واحتفالا بهذه المناسبة، افتتح المتحف قسما مخصصا للنباتات في مصر القديمة، في مساحة خضراء جديدة في فناء المتحف، مع دخول مجاني اعتبارًا من 29 يونيو.



وجاء هذا القسم مستوحى من حدائق الدولة الحديثة بنباتاتها وعطورها، وهو بمثابة تكريم لحضارة مصر القديمة التي كانت أول من طور زراعة الحدائق وأعطى معاني رمزية للنباتات والزهور، كما يتضح من الرسومات الموجودة في المقابر المصرية.



تم تنفيذ هذا المشروع بين علم الآثار وعلم النبات برعاية فريق دولي من علماء المصريات في المتحف. واعتبارًا من 30 يونيو، يتم تزويد الحديقة بعرض خرائط فيديو مدته سبع دقائق، مع دخول مجاني من الخميس إلى السبت.



وقرر المتحف فتح أبوابه مساء كل سبت في شهري يوليو وأغسطس بشكل خاص حتى الساعة 10 مساءً، بسعر فردي قدره 5 يورو، بدءًا من الساعة 6 مساءً.



وقالت رئيسة المتحف ايفيلينا كريستيلين : إنها خطوة أولى وعملية تدخل هيكلي وإبداعي توجهنا نحو عام 2024 ونحو المزيد من المشاريع الطموحة لتحويل المتحف المصري.



وصرح كريستيان جريكو ، مدير المتحف : حاولنا إعادة نباتات وألوان وعبق الحدائق في الدولة الحديثة.



تبلغ قيمة مشروع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للمتحف 20 مليون يورو، تم تخصيص 5 مليون يورو منها بالفعل من قبل وزارة الثقافة.



(أنسامد).



