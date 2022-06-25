إيطاليا: الترويج لمتحف أومبريا الوطني عبر الشبكات الاجتماعية

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - يقوم معرض ومتحف أومبريا الوطني، في مدينة بيروجيا الإيطالية، والذي سيعاد افتتاحه أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الأول من يوليو بعد عام من الإغلاق بسبب أعمال التطوير، بالترويج لأعماله عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة.



وسيتم نشر منشورات عبر شبكات التواصل الإجتماعي للترويج لمتحف أومبريا الوطني وأهم مقتنياته كل أسبوع، من 22 يونيو وحتى 31 أغسطس القادم.



وتهدف هذه الخطوة لجعل الثقافة في متناول جمهور أوسع، وليس فقط جمهور المتحمسين والمحترفين، باستخدام لغة أحدث وأكثر جاذبية مع احترام قدسية الفن. (أنسامد).



