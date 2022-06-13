مدينة كرارا الإيطالية تستضيف معرضا للعديد من الفنانين

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - يستضيف متحف قصر كوكياري الفني في مدينة كرارا الإيطالية معرضا عن الفن الإيطالي، في الفترة من 9 يوليو إلى 30 أكتوبر القادم، حيث سيضم أعمالا للعديد من الفنانين الإيطاليين.



وسوف يتناول المعرض الذي يحمل شعار "البحر: الأسطورة والتاريخ والطبيعة"، الفن الإيطالي في الفترة بين 1860 و1940، وسيعرض أعمالًا لنحو خمسين فنانًا إيطاليا، من جيوفاني فاتوري إلى جورجيو دي شيريكو وكارلو كارا.



وينقسم المعرض إلى ستة أقسام مختلفة، ليقدم رحلة عبر مدارس فنية إيطالية مختلفة في سنوات حاسمة، بين نشأة مملكة إيطاليا واندلاع الحرب العالمية الثانية، في بانوراما فنية رائعة تقدم حوالي مائة عمل فني. (أنسامد).



