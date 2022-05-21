إيطاليا : إعادة فتح القصر الملكي في تورينو أمام الجمهور

(أنسامد) - مايو 21 - روما - أعلنت هيئة الرقابة على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية في مدينة تورينو الإيطالية إعادة فتح آخر جناح إقامة في القصر الملكي في تورينو، قصر دوق شيابلس، الذي أمر بإنشائه كارلو إمانويلي الثالث، ملك سردينيا ودوق سافوي، لابنه بينيديتو ماوريتسيو.



وكان هذا الجناح مخصصا دائمًا لحفلات الزفاف الملكية. وأعلنت هيئة الرقابة على الآثار أنه سيصبح موقعًا مدنيًا لحفلات الزفاف التي ستقام في غرف الاستقبال.



استضاف هذا الجناح الذي تم بناؤه في عام 1754 الحاكم الفرنسي كاميلو بورغيزي وزوجته بولين بونابرت. وفي عهد كارلو فيليس، تم استخدامه كجناح ملكي استضاف لاحقًا حفل زفاف الأمير فرديناند أمير جنوة والأميرة اليزابيث من ساكسونيا.



تم ترميم القصر من قبل مركز الحفظ والترميم بمدينة فيناريا ريالي بتمويل قدره 400 ألف يورو، ليعاد فتحه للزيارة بشكل دائم مع مسار يمتد على طول قاعات العرض وأماكن الإقامة وينتهي في بعض الغرف التي لا تزال قيد الترميم. (أنسامد).



