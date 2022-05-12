تورينو: المتاحف تمدد ساعات العمل بمناسبة مهرجان اليوروفيجين

(أنسامد) - مايو 12 - روما - قررت ادارات متاحف تورينو مد ساعات العمل بمناسبة مسابقة يوروفيجين للاغنية والتي تعقد في الفترة من 10 إلى 14 مايو الحالي .



كما تقدم المتاحف سلسلة من الخدمات غير العادية مثل الوجبات الخفيفة والجولات المصحوبة بمرشدين والدخول المجاني والخصومات على تذاكر الدخول.



وستمتد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة مساءا في بعض المتاحف وحتى الحادية عشر مساءا في متاحف أخرى وتقدم خصومات على تذاكر الدخول لحاملي تذاكر المهرجان، كما تسمح بالدخول المجاني لأربعين وفد يمثلون البلدان المشاركة بالمهرجان.



اما بالنسبة للمتحف المصري، فسيفتح ابوابه من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساءا. (أنسامد).



