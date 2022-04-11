إيطاليا : إعادة فتح متحف سانتا ماريا ديلا سكالا

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - بعد عامين من الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا ووجود أعمال ترميم استوجبت فرض اجراءات للحفاظ على سلامة الغرف التي تضم المجموعات الأثرية، فتح متحف سانتا ماريا ديلا سكالا، في مدينة سيينا الإيطالية، أبوابه مجددا أمام الجمهور.



أُنشئ متحف سانتا ماريا ديلا سكالا، الذي تولى إدارته مؤخرا المتحف الوطني للصورفي سيينا بيناكوتيكا ناسيونالي (Pinacoteca nazionale) الذي أصبح متحفًا مستقلاً، في مارس 2001 في غرف مستشفى سانتا ماريا ديلا سكالا السابقة.



تم إنشاء المتحف في غرف سانتا ماريا ديلا سكالا، في المستويات الأرضية من المجمع، ويمتد بمحاذاة الطريق الداخلي، في سلسلة من الغرف تتميز بتداخل الأنفاق المحفورة في الحجر الرملي والمساحات الكبيرة المبنية من الطوب.



وقال لويجي دي موسي، عمدة سيينا، إن إعادة فتح المتحف ستشمل إمكانية تنويع العرض السياحي والثقافي، مشيرا إلى القيمة التاريخية الكبيرة لمجموعات المتحف الذي فتح أبوابه مجددا بفضل العمل الجماعي الحقيقي. (أنسامد).



