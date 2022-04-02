إيطاليا : ميلانو تخصص 206 آلاف يورو لترميم قلعة سفورزيسكو

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - خصصت بلدية ميلانو الإيطالية، 206 آلاف يورو لأعمال ترميم أسطح قلعة سفورزيسكو، التي تضررت بسبب الرياح القوية في 7 فبراير الماضي، والتي تجاوزت قوتها 100 كيلومتر في الساعة.



ووافق مجلس المدينة في الواقع على قرار تخصيص مبلغ 206 آلاف يورو بشكل عاجل لأعمال ترميم أسطح قلعة سفورزيسكو.



كانت الأضرار التي لحقت بالقلعة كبيرة، لا سيما تلك التي لحقت بأسطح الشرفات. ومن المقرر الانتهاء من أعمال ترميم القلعة بحلول 15 يوليو القادم.



وقد بنيت قلعة سفورزيسكو Sforzesco Castle في القرن 15 من قبل دوق ميلانو فرانشيسكو سفورزا الأول، تعتبر من أكبر قلاع أوروبا، وقد قام لوكا بيلترامي بإعادة أعمارها بين سنوات 1891-1905، وحالياً يوجد فيها متحف ومعرض ومكان استقبال للسياح. (أنسامد).



