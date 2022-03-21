إيطاليا : معرض حول جيانفرانكو جوبرتي في مدينة فيرارا

(أنسامد) - مارس 21 - روما - يستضيف متحف كازا رومي في مدينة فيرارا الإيطالية، معرضا حول أعمال الرسام الإيطالي جيانفرانكو جوبرتي في الفترة من 25 مارس وحتى 30 يونيو.



يأتي المعرض ضمن مشروع أوسع في إطار إتفاق تعاون بين القطاعين العام والخاص لمدة ثلاث سنوات، روجت له الإدارة الإقليمية لمتاحف إيميليا رومانيا.



سيتيح متحف كازارومي للزوار فرصة في مسارغيرمسبوق لمشاهدة مجموعة مختارة من أعمال جيانفرانكو جوبرتي لاستكشاف بعض الموضوعات المتكررة في إنتاجه.



بعد دراسته في معهد فيرارا للفنون وأكاديمية بولونيا للفنون، قام جوبرتي بتدريس فن الرسم والتعليم البصري في معهد دوسو دوسي في فيرارا، ثم تولى رئاسة المعهد من عام 1982 إلى عام 1992. (أنسامد).



