معرض لأهم الفنانين في القرن العشرين في متحف الأبرشية بميلانو

(أنسامد) - مارس 12 - روما - تنظم متاحف الفاتيكان معرضا للمرة الثالثة منذ عام 2018 في مدينة ميلانو الإيطالية، يضم أربعين عملاً لأعظم الفنانين الإيطاليين في القرن العشرين، وذلك بمناسبة عيد الفصح، بالتعاون مع متحف الأبرشية كارلو ماريا مارتيني في ميلانو.



سيقدم المعرض الذي يقام في الفترة من 11 مارس إلى 5 يونيو، أعمالا من مجموعة الفن الحديث والمعاصر للمعرض البابوي.



سيقام المعرض برعاية ميكول فورتي، مسؤول مجموعة الفن الحديث والمعاصر في متاحف الفاتيكان، وناديا ريغي، مديرة متحف الأبرشية بميلانو.



وسيضم المعرض أعمالا للعديد من الفنانين، من فيليس كازوراتي إلى كارلو كارا، ومن مارينو ماريني إلى ريناتو غوتوسو. (أنسامد).



