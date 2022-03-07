يوم المرأة - ايطاليا : دخول مجاني للسيدات إلى المتاحف

(أنسامد) - مارس 7 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي ، الثلاثاء 8 مارس ، سيكون دخول المتاحف والمتنزهات الأثرية وأماكن الثقافة بالدولة مجانيًا للسيدات.



اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يقام في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.



وجاء الاحتفال بهذه المناسبة بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.



ويتشكل اتحاد النساء الديمقراطي العالمي من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية.



رغم ذلك، يرجح بعض الباحثين أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. (أنسامد).



