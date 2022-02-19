إيطاليا : افتتاح متحف فيرونا الوطني للآثار

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - تم افتتاح المتحف الوطني للآثار في مدينة فيرونا الايطالية، الذي يقع مقره في مبنى هابسبورغ السابق بجوار كنيسة سان توماسو الأثرية.



قامت الادارة الإقليمية لمتاحف فينيتو، التي ينتمي إليها المتحف، باستثمار أموال من وزارة الثقافة لترميم المبنى المكون من ثلاثة طوابق.



يضم المتحف أقسام مخصصة لعصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، ويوثق فترة زمنية تبدأ منذ حوالي 200000 عام وتمتد حتى القرن الأول قبل الميلاد.



يقول دانييلي فيرارا، مدير الادارة الإقليمية لمتاحف فينيتو، إن المتحف أقيم باستثمارات تجاوزت 3 ملايين يورو، بتمويل كامل من وزارة الثقافة. (أنسامد).



