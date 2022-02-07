إيطاليا : العثور على جسر أثري في روما

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - اكتشف علماء الآثار في إيطاليا جسرا أثريا في روما يعود تاريخه إلى عصر الجمهورية الرومانية، والذي كان يمر عبر نهر فوسو دي براتولونجو على بعد 12 كيلومترًا من طريق تيبورتينا.



وقالت هيئة الرقابة على الاثار التابعة لوزارة الثقافة إنه تم اكتشاف الجسر خلال أعمال توسيع الطريق من قبل البلدية، مشيرة إلى أنه اكتشاف ذو أهمية أثرية وتاريخية كبيرة.



تقول دانييلا بورو، المسؤولة بهيئة الرقابة على الاثار : ستتواصل أعمال الحفر للحصول على معرفة أكثر اكتمالا بالهيكل ومراحل استخدامه، لتقدم روما مرة أخرى اعمالا عظيمة عن ماضيها، مما سيتيح لنا فهم تاريخها بشكل أفضل.



يعد هذا الاكتشاف أيضًا فريدا نظرا لتاريخه، حيث تشير النقوش الخزفية ونوع البناء إلى أن الجسر ربما يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. (أنسامد).



