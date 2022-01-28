عرض لوحة فوشى في معرض في الولايات المتحدة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - سيتم عرض لوحة المذبح الكبيرة للعائلة المقدسة مع سان جيوفانينو للرسام الإيطالي بيير فرانشيسكو فوشى، التي يحتفظ بها معرض الاكاديمية فى مدينة فلورنسا، في متحف جورجيا للفنون في الولايات المتحدة، في إطار معرض "الجمال والثروة".



سيتم افتتاح المعرض المخصص لفوشى الذي عاش في الفترة بين 1502-1567 في 29 يناير وسيظل مفتوحًا أمام الجمهور حتى 24 أبريل 2022.



بعد الولايات المتحدة، سيصل المعرض أيضًا إلى إيطاليا في نهاية شهر نوفمبر، حيث سيتم استضافته مباشرة في معرض الاكاديمية.



صرحت مديرة معرض الأكاديمية سيسيلي هولبرج قائلة : إن إقراض روائع المعرض المهمة المطلوبة لإثراء المعارض الكبرى مثل معرض "الجمال والثروة" في متحف جورجيا للفنون هو مصدر فخر لنا، مما يؤكد تعاون المعرض المثمر مع المؤسسات الأوروبية والدولية المرموقة. (أنسامد).



