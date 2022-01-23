معرض آرتي فييرا في بولونيا من 13 إلى 15 مايو

(أنسامد) - يناير 23 - روما - ستقام الدورة 45 من معرض آرتي فييرا Arte Fiera الدولي للفن الحديث والمعاصر في مدينة بولونيا الايطالية في الفترة من 13 إلى 15 مايو القادم، بعد تأجيل المعرض الذي كان من المقرر اقامته في يناير بسبب فيروس كورونا.



سيقام المعرض في القاعتين 15 و 18 في مركز معارض بولونيا، كما كان في عام 2020. سيقام المعرض في الربيع بهدف ضمان تنظيم حدث آمن وعالي الجودة للمحترفين والجمهور المشاركين في أقدم معرض فني إيطالي.



قال سيموني مينيجوا، المدير الفني للمعرض : تم اختيار شهر مايو لتنظيم المعرض لأنه لا يتداخل مع مواعيد المعارض الفنية الوطنية والدولية الكبرى (أنسامد).



