في أوفيزي ،معرض مخلوقات فان ميشلين الرائعة

(أنسامد) - يناير 20 - روما - يقام في الفترة من 18 يناير الي 20 مارس معرضا فنيا للفنان البلجيكي الشامل كوين فان ميشيلين في صالة عرض اوفيزي .



سيتم عرض ثلاثون عملا فنيا بما في ذلك السحلية ذات القرون ، ونمر أحمر جاثم في قاعة نيوب ، وإصدارات غير منشورة من ميدوسا مع أنياب ومناقير مدببة: هذه هي المخلوقات الرائعة التي تسكن أوفيزي في معرض عنوانه "الإغواء" .



يوضح متحف فلورنسا أن المخلوقات موزعة بين روائع المعرض وسيصاحب تأثيرها البصري والمفاهيمي الزوار.



يركز فان ميشلين ، الرسام والنحات والعازف ، أبحاثه على مفاهيم التهجين والتلوث.



تركز الأعمال ، التي تم إنشاؤها خصيصًا لمساحات أوفيزي ، على المفاهيم البدائية والمتناقضة التي غذت الخيال البشري دائمًا: الحياة والموت ، والإنسان الإلهي ، والأرضي الروحي ، والطبيعي ....



تم ترتيبها في حوار مع أعمال المجموعة ، وتشكل رحلة حول فكرة "الإغواء". بالنسبة للفنان "في هذه اللحظة ، في الأنثروبوسين ، نحتاج إلى نهضة عالمية جديدة. . يجب أن تستند هذه السردية الجديدة إلى فهم الترابط بين جميع الكائنات الحية. (أنسامد).



