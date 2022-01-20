في أوفيزي ،معرض مخلوقات فان ميشلين الرائعة

(أنسامد) - يناير 20 - روما - يقام في الفترة من 18 يناير الي
20 مارس معرضا فنيا للفنان البلجيكي الشامل كوين فان ميشيلين في
صالة عرض اوفيزي .
سيتم عرض ثلاثون عملا فنيا بما في ذلك السحلية ذات القرون ، ونمر
أحمر جاثم في قاعة نيوب ، وإصدارات غير منشورة من ميدوسا مع أنياب
ومناقير مدببة: هذه هي المخلوقات الرائعة التي تسكن أوفيزي في معرض
عنوانه "الإغواء" .
يوضح متحف فلورنسا أن المخلوقات موزعة بين روائع المعرض وسيصاحب
تأثيرها البصري والمفاهيمي الزوار.
يركز فان ميشلين ، الرسام والنحات والعازف ، أبحاثه على مفاهيم
التهجين والتلوث.
تركز الأعمال ، التي تم إنشاؤها خصيصًا لمساحات أوفيزي ، على
المفاهيم البدائية والمتناقضة التي غذت الخيال البشري دائمًا:
الحياة والموت ، والإنسان الإلهي ، والأرضي الروحي ، والطبيعي ....
تم ترتيبها في حوار مع أعمال المجموعة ، وتشكل رحلة حول فكرة
"الإغواء". بالنسبة للفنان "في هذه اللحظة ، في الأنثروبوسين ،
نحتاج إلى نهضة عالمية جديدة. . يجب أن تستند هذه السردية الجديدة
إلى فهم الترابط بين جميع الكائنات الحية. (أنسامد).