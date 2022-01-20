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سفر و سياحة - ثقافة
في أوفيزي ،معرض مخلوقات فان ميشلين الرائعة
    (أنسامد) - يناير 20 - روما - يقام في الفترة من 18 يناير الي 20 مارس معرضا فنيا للفنان البلجيكي الشامل كوين فان ميشيلين في صالة عرض اوفيزي .

    سيتم عرض ثلاثون عملا فنيا بما في ذلك السحلية ذات القرون ، ونمر أحمر جاثم في قاعة نيوب ، وإصدارات غير منشورة من ميدوسا مع أنياب ومناقير مدببة: هذه هي المخلوقات الرائعة التي تسكن أوفيزي في معرض عنوانه "الإغواء" .

    يوضح متحف فلورنسا أن المخلوقات موزعة بين روائع المعرض وسيصاحب تأثيرها البصري والمفاهيمي الزوار.

    يركز فان ميشلين ، الرسام والنحات والعازف ، أبحاثه على مفاهيم التهجين والتلوث.

    تركز الأعمال ، التي تم إنشاؤها خصيصًا لمساحات أوفيزي ، على المفاهيم البدائية والمتناقضة التي غذت الخيال البشري دائمًا: الحياة والموت ، والإنسان الإلهي ، والأرضي الروحي ، والطبيعي ....

    تم ترتيبها في حوار مع أعمال المجموعة ، وتشكل رحلة حول فكرة "الإغواء". بالنسبة للفنان "في هذه اللحظة ، في الأنثروبوسين ، نحتاج إلى نهضة عالمية جديدة. . يجب أن تستند هذه السردية الجديدة إلى فهم الترابط بين جميع الكائنات الحية. (أنسامد).

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