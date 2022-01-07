ميلانو تقيم تمثالا للعالمة الإيطالية مارغريتا هاك

(أنسامد) - يناير 7 - روما - قررت مدينة ميلانو الايطالية إقامة تمثال لمارغريتا هاك، عالمة الفيزياء الفلكية والأكاديمية والعالمة البارزة في القرن العشرين.



وقد بدأ بالفعل مشروع بناء التمثال ومن المقرر افتتاحه في شهر يونيو 2022 بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مارغريتا هاك.



وأعلنت مؤسسة Deloitte أن المشروع يتم بالتعاون مع متحف بيت الفنانين وبدعم من بلدية ميلانو ومكتب الفنون الذي سينشر في 19 يناير المشروع الفائز والساحة العامة المختارة لوضع التمثال.



(أنسامد).



