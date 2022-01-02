حوالي 400 ألف زائر للمتحف المصري في تورينو

(أنسامد) - يناير 2 - روما - بلغ عدد زوار المتحف المصري في تورينو بإيطاليا عام 2021 حوالي 400 ألف زائر، مقابل 241 ألفًا في عام 2020.



وكان أكبر عدد للزائرين في شهر أغسطس حيث تم تسجيل 53433 زائرا، وأكتوبر 58271، مع عودة الطاقة الاستيعابية إلى 100% في منتصف الشهر فقط.



وبالتالي، فإن دخول الشهادة الصحية الخضراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 أغسطس، لم يكن له تأثير سلبي على عدد زوار المتحف.



واجهت مصر حالة عدم يقين سببها فيروس كورونا بالتركيز على مشاريع المعارض وتجديد المعرض الدائم الذي شهد افتتاح غرفة جديدة بعنوان "بحثا عن الحياة" والتي تحكي عن مصر القديمة من خلال دراسة ست مومياوات مختلفة الأعمار.



من خلال الأنشطة في الموقع، استمر التزام المتحف بالمجال الرقمي في عام 2021. يتزايد عدد المتابعين على جميع الشبكات الاجتماعية، حيث بلغ عدد المتابعين على فيس بوك 244197 مقابل 236028 في 2020.



فيما بلغ عدد المتابعين على انستجرام 90.200 متابع، مقابل 76.306 في 2020. وبلغ عدد المتابعين على تويتر 32.336 مقابل 30.889 العام الماضي. وبلغ عدد المشتركين على قناة اليوتيوب الخاصة بالمتحف 16200 مشترك، مقابل 13293 العام الماضي. (أنسامد).



