بومبي .. ترميم الحصان الذي يحمل البضائع

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تم العثور عليه قبل 83 عامًا خلال الحفريات الأثرية التي أجراها الباحث أميديو مايوري في بومبي.



الآن ، بالنسبة للهيكل العظمي لحصان يبلغ من العمر ما يقرب من ألفي عام ، يتم تنفيذ مشروع ترميم وتحسين بواسطة اركيولوجيكال بارك.



بدأ العمل بالماسح الضوئي للهيكل العظمي ، سيتم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمكفوفين ، في ضوء إعداد جديد يمكن الوصول إليه وشامل.



ظهر الهيكل العظمي للحصان ويبلغ ارتفاعه مترًا واحدًا و 34 سم عند الكتفين ، ويستخدم لنقل البضائع للبلد.



ترك مايوري المكتشفات في موقع الاكتشاف - وفقًا لممارسة التجنيد على نطاق واسع - وضع الحصان مرة أخرى على قدميه على هيكل معدني مغطي بمظلة. ولكن ، على مدى عقود ، دمر الدرع المعدني الهيكل العظمي أيضًا بظواهر الأكسدة التي أثرت على لون العظام.



لهذا السبب ، شرعت حديقة بومبي الأثرية في ترميمها بمشروع تخطيط جديد يسمح بتحسينها. '' إنه تدخل متعدد التخصصات ، حيث يرى المرممون وعلماء الآثار في العمل ، مدعومين باستمرار في كل مرحلة من مراحل التدخلات من قبل عالم الآثار من أجل إجراء دراسة علمية كافية للحصان ، لم يتم تناولها في وقت مايوري ، والتي ستكون قادرة على تقديم معلومات إضافية ومهمة عن نوع الحيوانات التي تم استخدامها في بومبي . (أنسامد).



