بومبي .. ترميم الحصان الذي يحمل البضائع

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تم العثور عليه قبل 83 عامًا
خلال الحفريات الأثرية التي أجراها الباحث أميديو مايوري في بومبي.
الآن ، بالنسبة للهيكل العظمي لحصان يبلغ من العمر ما يقرب من ألفي
عام ، يتم تنفيذ مشروع ترميم وتحسين بواسطة اركيولوجيكال بارك.
بدأ العمل بالماسح الضوئي للهيكل العظمي ، سيتم إنشاء نموذج ثلاثي
الأبعاد للمكفوفين ، في ضوء إعداد جديد يمكن الوصول إليه وشامل.
ظهر الهيكل العظمي للحصان ويبلغ ارتفاعه مترًا واحدًا و 34 سم عند
الكتفين ، ويستخدم لنقل البضائع للبلد.
ترك مايوري المكتشفات في موقع الاكتشاف - وفقًا لممارسة التجنيد
على نطاق واسع - وضع الحصان مرة أخرى على قدميه على هيكل معدني
مغطي بمظلة. ولكن ، على مدى عقود ، دمر الدرع المعدني الهيكل
العظمي أيضًا بظواهر الأكسدة التي أثرت على لون العظام.
لهذا السبب ، شرعت حديقة بومبي الأثرية في ترميمها بمشروع تخطيط
جديد يسمح بتحسينها. '' إنه تدخل متعدد التخصصات ، حيث يرى
المرممون وعلماء الآثار في العمل ، مدعومين باستمرار في كل مرحلة
من مراحل التدخلات من قبل عالم الآثار من أجل إجراء دراسة علمية
كافية للحصان ، لم يتم تناولها في وقت مايوري ، والتي ستكون قادرة
على تقديم معلومات إضافية ومهمة عن نوع الحيوانات التي تم
استخدامها في بومبي . (أنسامد).