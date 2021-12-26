افتتاح متحف نابولي للآثار في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - يمكن زيارة متحف نابولي الوطني للآثار في يوم عيد الميلاد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا حيث سيتم افتتاحه بشكل استثنائي للزيارة، كما سيتم افتتاح المتحف بشكل استثنائي أيضا في الأول من يناير من الساعة 2 ظهرًا وحتى 7:30 مساءً.



من بين عوامل الجذب، هناك مشهد المهد الكبير في الردهة مع إشارات إلى الأعمال المحفوظة في متحف نابولي الوطني للآثار والمخصصة للاحتفال بالذكرى 160 لتوحيد إيطاليا مع أبطال تلك الحقبة مثل غاريبالدي وكافور.



ويعرض المتحف مجموعة من الأعمال الرائعة، مثل النموذج الشهير لبومبي المحفوظ في المتحف، وتمثال دانتي وتمثال برج إيطاليا.



كما يعرض أيضا حرف يدوية من القرن التاسع عشر مستوحاة من شخصيات الرسوم التوضيحية لفيليبو باليزي، والهندسة المعمارية في السياقات الأثرية مثل معبد إيزيس في بومبي، وشخصيات من اللوحات الجدارية.



(أنسامد).



