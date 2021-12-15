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سفر و سياحة - ثقافة
معرض جياكومو بوني ، عالم آثار فجر الحداثة ..حديقة الكولوسيوم
    (أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - يقام من اليوم و حتي 30 ابريل القادم معرض جياكومو بوني ، عالم آثار في فجر الحداثة في حديقة الكولوسيوم الأثرية .

    ظلام الماضي "يثخن لمن يدعي أن ينيرهم بمعرفتهم الخاصة ، لكن أولئك الذين يقتربون بتواضع من المجهول ، ويبحثون عن الحقيقة ، يعتادون الظلام والضوء الخافت ويتحسسون الاشياء ويلمسونها". ..هذا ما كتبه جياكومو بوني (البندقية ، 1859 - روما ، 1925) .

    وهو أحد أهم علماء الآثار الإيطاليين بين القرنين التاسع عشر والعشرين. علم نفسه ، مع تدريبه كرسام ونشط في أحواض بناء السفن في البندقية ، كان رائدًا في طرق التنقيب المبتكرة ، بدءًا بالطبقات وفي المفاهيم الجديدة لترميم التراث وتعزيزه ، ليصبح شخصية مرجعية لثقافة عصر ونموذج لدراسات علم الآثار.

    تم اعداد معرض واسع النطاق ، في الأماكن التي عمل فيها عالم الآثار بشكل أساسي: المنتدى الروماني (الذي أدار حفرياته منذ عام 1898) وتل بالاتين (حيث كان مدير الحفريات من عام 1907 من بين اكتشافاته ، التي تم إجراؤها أيضًا بفضل صور المناطق الأثرية التي صنعها من منطاد الهواء ، هناك معبد فيستا ومجمع نبع جيوتورنا المقدس وكنيسة سانتا ماريا أنتيكا التي تعود إلى القرون الوسطى.

    (أنسامد).

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