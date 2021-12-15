معرض جياكومو بوني ، عالم آثار فجر الحداثة ..حديقة الكولوسيوم

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - يقام من اليوم و حتي 30 ابريل
القادم معرض جياكومو بوني ، عالم آثار في فجر الحداثة في حديقة
الكولوسيوم الأثرية .
ظلام الماضي "يثخن لمن يدعي أن ينيرهم بمعرفتهم الخاصة ، لكن أولئك
الذين يقتربون بتواضع من المجهول ، ويبحثون عن الحقيقة ، يعتادون
الظلام والضوء الخافت ويتحسسون الاشياء ويلمسونها". ..هذا ما كتبه
جياكومو بوني (البندقية ، 1859 - روما ، 1925) .
وهو أحد أهم علماء الآثار الإيطاليين بين القرنين التاسع عشر
والعشرين. علم نفسه ، مع تدريبه كرسام ونشط في أحواض بناء السفن في
البندقية ، كان رائدًا في طرق التنقيب المبتكرة ، بدءًا بالطبقات
وفي المفاهيم الجديدة لترميم التراث وتعزيزه ، ليصبح شخصية مرجعية
لثقافة عصر ونموذج لدراسات علم الآثار.
تم اعداد معرض واسع النطاق ، في الأماكن التي عمل فيها عالم
الآثار بشكل أساسي: المنتدى الروماني (الذي أدار حفرياته منذ عام
1898) وتل بالاتين (حيث كان مدير الحفريات من عام 1907 من بين
اكتشافاته ، التي تم إجراؤها أيضًا بفضل صور المناطق الأثرية التي
صنعها من منطاد الهواء ، هناك معبد فيستا ومجمع نبع جيوتورنا
المقدس وكنيسة سانتا ماريا أنتيكا التي تعود إلى القرون الوسطى.